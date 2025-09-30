Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
СВР сообщила о планах Киева инсценировать российскую диверсию в Польше
В ближайшее время может быть предпринята попытка инсценировать проникновение диверсионной группы, якобы состоящей из российских и белорусских военнослужащих, на территорию Польши, сообщает Служба внешней разведки России.
По данным СВР, киевский режим готовит новую провокацию с целью втянуть европейские страны НАТО в вооруженное противостояние с Москвой. Как следует из сообщения на сайте СВР, в этот раз планируется инсценировка проникновения на территорию Польши диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), якобы состоящей из военнослужащих спецподразделений России и Белоруссии.
Кандидаты для участия в этой инсценировке уже подобраны – это бойцы, воюющие на стороне украинских военных, из так называемого «Легиона «Свобода России» (организация признана террористической, запрещена в России) и запрещенного белорусского «полка имени К. Калиновского».
После «выявления и нейтрализации» этой группы польскими силовиками, участники должны будут публично признать, что действовали по заданию России и Белоруссии.
По данным СВР, сценарий провокации разработан Главным управлением разведки Министерства обороны Украины совместно с польскими спецслужбами. Также не исключается, что операция будет сопровождаться имитацией атаки на объекты критической инфраструктуры Польши для увеличения общественного резонанса.
В разведке подчеркивают, что цель провокации – продемонстрировать международному сообществу, будто Россия намеренно наращивает эскалацию.
«В Киеве рассчитывают побудить страны Европы к максимально жесткому, желательно военному, ответу России», – говорится в сообщении СВР.
Служба внешней разведки считает, что режим Зеленского перед лицом поражения готов пойти на любые меры вплоть до разжигания крупномасштабного конфликта в Европе, чтобы прикрыться действиями европейских государств.
Ранее СВР раскрыла план Киева инсценировать удар по детскому учреждению.
Глава МИД России Сергей Лавров предупредил о серьезных последствиях провокаций Киева против России.
Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что Владимир Зеленский стремится спровоцировать появление военных НАТО на Украине для прямого участия в конфликте.
Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о риске начала третьей мировой войны в случае подтверждения сообщений о планах Киева провести операцию под ложным флагом в Румынии и Польше.