СВР сообщила о планах Киева инсценировать российскую диверсию в Польше

Tекст: Вера Басилая

По данным СВР, киевский режим готовит новую провокацию с целью втянуть европейские страны НАТО в вооруженное противостояние с Москвой. Как следует из сообщения на сайте СВР, в этот раз планируется инсценировка проникновения на территорию Польши диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), якобы состоящей из военнослужащих спецподразделений России и Белоруссии.

Кандидаты для участия в этой инсценировке уже подобраны – это бойцы, воюющие на стороне украинских военных, из так называемого «Легиона «Свобода России» (организация признана террористической, запрещена в России) и запрещенного белорусского «полка имени К. Калиновского».

После «выявления и нейтрализации» этой группы польскими силовиками, участники должны будут публично признать, что действовали по заданию России и Белоруссии.

По данным СВР, сценарий провокации разработан Главным управлением разведки Министерства обороны Украины совместно с польскими спецслужбами. Также не исключается, что операция будет сопровождаться имитацией атаки на объекты критической инфраструктуры Польши для увеличения общественного резонанса.

В разведке подчеркивают, что цель провокации – продемонстрировать международному сообществу, будто Россия намеренно наращивает эскалацию.

«В Киеве рассчитывают побудить страны Европы к максимально жесткому, желательно военному, ответу России», – говорится в сообщении СВР.

Служба внешней разведки считает, что режим Зеленского перед лицом поражения готов пойти на любые меры вплоть до разжигания крупномасштабного конфликта в Европе, чтобы прикрыться действиями европейских государств.

Ранее СВР раскрыла план Киева инсценировать удар по детскому учреждению.

Глава МИД России Сергей Лавров предупредил о серьезных последствиях провокаций Киева против России.

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что Владимир Зеленский стремится спровоцировать появление военных НАТО на Украине для прямого участия в конфликте.

Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о риске начала третьей мировой войны в случае подтверждения сообщений о планах Киева провести операцию под ложным флагом в Румынии и Польше.