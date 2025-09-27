Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.2 комментария
Лавров предупредил о серьезных последствиях провокаций Киева против России
Россия осведомлена о попытках Украины «состряпать провокации», в Киеве в случае реализации таких планов серьезно пожалеют, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия располагает информацией о попытках Киева организовать провокации, и в случае их реализации украинские власти «серьезно пожалеют», передает ТАСС.
По его словам, российская военная разведка и Служба внешней разведки регулярно предоставляют данные о готовящихся действиях.
«Какой будет ответ, думаю, сейчас гадать не очень перспективно, но ответ на подобного рода вещи, тем более, если они начнут какие-то физические шаги предпринимать, то они об этом очень серьезно пожалеют», – заявил Лавров.
Кроме того, Лавров сообщил, что читал публикации о попытках Киева использовать дроны российского производства для атак на Европу с целью имитации их запуска из России. По его словам, украинская сторона снабжает эти дроны специальным снаряжением, чтобы создать у европейцев впечатление о российском происхождении атак.
Отвечая на вопросы журналистов, Лавров отметил, что заявления о подготовке военных провокаций со стороны Украины на территории европейских стран имеют под собой «самые надежные основания». Он подчеркнул, что российская сторона не сомневается в достоверности поступающей информации.
Ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что Владимир Зеленский стремится спровоцировать появление военных НАТО на Украине для прямого участия в конфликте.
Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о риске начала третьей мировой войны, если подтвердятся сообщения о планах Киева провести операцию под ложным флагом в Румынии и Польше.
Лавров предостерег от попыток сбивать объекты в небе России.