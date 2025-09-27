Tекст: Вера Басилая

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия располагает информацией о попытках Киева организовать провокации, и в случае их реализации украинские власти «серьезно пожалеют», передает ТАСС.

По его словам, российская военная разведка и Служба внешней разведки регулярно предоставляют данные о готовящихся действиях.

«Какой будет ответ, думаю, сейчас гадать не очень перспективно, но ответ на подобного рода вещи, тем более, если они начнут какие-то физические шаги предпринимать, то они об этом очень серьезно пожалеют», – заявил Лавров.

Кроме того, Лавров сообщил, что читал публикации о попытках Киева использовать дроны российского производства для атак на Европу с целью имитации их запуска из России. По его словам, украинская сторона снабжает эти дроны специальным снаряжением, чтобы создать у европейцев впечатление о российском происхождении атак.

Отвечая на вопросы журналистов, Лавров отметил, что заявления о подготовке военных провокаций со стороны Украины на территории европейских стран имеют под собой «самые надежные основания». Он подчеркнул, что российская сторона не сомневается в достоверности поступающей информации.

Ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что Владимир Зеленский стремится спровоцировать появление военных НАТО на Украине для прямого участия в конфликте.

Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о риске начала третьей мировой войны, если подтвердятся сообщения о планах Киева провести операцию под ложным флагом в Румынии и Польше.

Лавров предостерег от попыток сбивать объекты в небе России.