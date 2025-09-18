Экс-премьер Польши Миллер заявил о попытках Зеленского втянуть НАТО в конфликт

Tекст: Вера Басилая

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил в эфире радиостанции Radio Zet о том, что Владимир Зеленский пытается втянуть страны НАТО в военный конфликт с Россией, передает ТАСС.

По словам Миллера, Украина заинтересована в участии блока в боевых действиях, в то время как западные государства стремятся этого избежать.

Миллер отметил, что цель Зеленского – спровоцировать коллективную военную реакцию НАТО, которая может выразиться в появлении военнослужащих стран-членов альянса на территории Украины и их участии в боях против России.

Экс-премьер также выразил мнение, что в мире нет желающих нападать на Североатлантический альянс.

Владимир Зеленский потребовал от западных стран большего внимания к ситуации на Украине.

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал страны НАТО перехватывать дроны и ракеты над украинской территорией.

Британский аналитик Александр Меркурис предполагал, что украинские спецслужбы с согласия Зеленского могли организовать провокацию с беспилотниками в Польше.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о риске затяжного конфликта и недопустимости навязанного мира.