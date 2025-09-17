Зеленский потребовал от Запада уделять больше внимания Украине, а не России

Tекст: Вера Басилая

Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью Sky News выразил мнение о необходимости западных стран сконцентрироваться на ситуации на Украине, а не на перспективе отношений с Россией. передает РИА «Новости».

«Все страны должны перестать думать лишь о себе и о своих будущих отношениях с Россией, а больше думать об Украине – потому что это вопрос сегодняшнего дня, это происходит прямо сейчас», – заявил Зеленский.

Также Зеленский отметил, что обсуждение союзниками возможных санкций против России является несправедливым по отношению к Киеву.

Ранее Владимир Зеленский выступил с требованием к Дональду Трампу обозначить четкую позицию по гарантиям безопасности для завершения конфликта.

Зеленский допустил развитие худшего сценария разрешения конфликта. Он также упрекнул Трампа в недостаточном давлении на президента России.

Президент США Дональд Трамп спрогнозировал скорую встречу с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским и позже заявил, что, вероятно, ему придется присутствовать на переговорах России с Украиной, чтобы стороны заключили сделку.