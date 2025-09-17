На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.2 комментария
Зеленский потребовал от Запада уделять больше внимания Украине, а не России
Владимир Зеленский потребовал, чтобы западные страны перестали думать только о себе и о будущих отношениях с Россией, а больше обращали внимание на Украину, сообщает Sky News.
Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью Sky News выразил мнение о необходимости западных стран сконцентрироваться на ситуации на Украине, а не на перспективе отношений с Россией. передает РИА «Новости».
«Все страны должны перестать думать лишь о себе и о своих будущих отношениях с Россией, а больше думать об Украине – потому что это вопрос сегодняшнего дня, это происходит прямо сейчас», – заявил Зеленский.
Также Зеленский отметил, что обсуждение союзниками возможных санкций против России является несправедливым по отношению к Киеву.
Ранее Владимир Зеленский выступил с требованием к Дональду Трампу обозначить четкую позицию по гарантиям безопасности для завершения конфликта.
Зеленский допустил развитие худшего сценария разрешения конфликта. Он также упрекнул Трампа в недостаточном давлении на президента России.
Президент США Дональд Трамп спрогнозировал скорую встречу с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским и позже заявил, что, вероятно, ему придется присутствовать на переговорах России с Украиной, чтобы стороны заключили сделку.