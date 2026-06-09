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МИД заявил о превращении Украины в криминальную империю
Дипломат Ильичев сообщил о превращении Украины в криминальную империю
Западная поддержка привела к масштабному росту организованной преступности на Украине, включая наркоторговлю и работу мошеннических кол-центров.
Превращение Украины в криминальную империю стало апогеем деятельности Запада по поддержке очагов напряженности, сообщил директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД Петр Ильичев.
«Апогеем политики государств коллективного Запада по поддержке очагов напряженности стало превращение Украины из государства в криминальную империю», – сказал он на Совещании руководителей антитеррористических структур стран СНГ.
По словам дипломата, украинские преступные группировки активно занимаются незаконным оборотом наркотиков, на который приходится до 45% их противоправных деяний. Также процветают мошенничество, торговля оружием, людьми и органами, передает РИА «Новости».
Ильичев подчеркнул, что украинское стрелковое оружие распространилось почти по всем континентам. Бесконтрольная накачка страны вооружениями провоцирует резкое обострение криминогенной ситуации в Европе и других регионах.
Кроме того, представитель МИД отметил масштаб телефонного мошенничества. По его оценкам, в работе мошеннических кол-центров задействовано порядка 100 тыс. украинских граждан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, директор ФСБ Александр Бортников отметил превращение украинской территории в главный европейский узел нелегального оборота вооружений.
Ранее глава МВД Владимир Колокольцев указал на использование Украины в качестве полигона для латиноамериканского криминала.
В апреле украинские силовики сообщили о ликвидации наркосиндиката с мошенническими кол-центрами для обмана граждан Европейского союза.