Tекст: Алексей Дегтярёв

Украина в последние годы фактически превратилась в полигон для латиноамериканского криминала, указал министр, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Колокольцев подчеркнул важность достижения целей специальной военной операции на Украине не только для России, но и для обеспечения безопасности всех государств.

Волк добавила, что ситуация развивается в том направлении, о котором Россия предупреждала в начале конфликта: безответственное снабжение Украины оружием и наемниками приводит к появлению новых угроз для всего мира.

В декабре гражданку Украины экстрадировали из Польши в Казахстан по подозрению в торговле человеческими органами. Женщину задержали на польской территории еще в мае 2025 года.