Зеленский втрое опередил Порошенко на выборах президента Украины

ЦИК Украины обработал 35,95% протоколов голосования во втором туре выборов главы украинского государства.

Владимир Зеленский набирает 73,33% голосов избирателей, действующий президент Украины Петр Порошенко – 24,33%, передает РИА «Новости».

Данные обнародованы на табло ЦИК Украины.

Перед этим сообщалось, что Порошенко лидирует на участках за рубежом с 53,82%, но из всех украинских областей опережает Зеленского лишь во Львовской.