Меркель одной из последних поздравила Зеленского

Канцлер Германии Ангела Меркель одной из последних среди западных лидеров поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.

«Я вас сердечно поздравляю с избранием на пост президента Украины», – передает ТАСС текст телеграммы Меркель, направленной на имя Зеленского и распространенной пресс-службой кабмина Германии.

Она заверила, что германское правительство продолжит активно поддерживать Украину, в особенности «в ее праве на суверенитет и территориальную целостность».

«Я была бы рада в скором времени принять вас в Берлине», – добавила она.

Ранее Зеленского уже поздравили президенты США Дональд Трамп и Франции Эммануэль Макрон, главы Литвы Даля Грибаускайте и Белоруссии Александр Лукашенко.

Между тем в России звучат призывы не признавать итогов президентских выборов на Украине.

Напомним, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский после обработки 95,06% протоколов получает 73,17% голосов, действующий глава государства Петр Порошенко – 24,50%.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, куда заведет Украину актер-президент.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД