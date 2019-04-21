Соловьев призвал не признавать выборы на Украине

Телеведущий Владимир Соловьев призвал не признавать результаты выборов президента Украины, победу на которых одерживает Владимир Зеленский.

«Выборы не надо признавать. Какую демократию они отстояли? Чем взгляды Зе отличаются от взглядов По?» – заявил он в Twitter.

Кроме того, Соловьев поинтересовался, сбежал ли уже из страны действующий глава украинского государства Петр Порошенко.

«А БПП в Раде уже успели переименоваться в СлУги СлугИ Народа?» – заявил Соловьев.

В Instagram он напомнил об агитационных билбордах, на которых глава российского государства Владимир Путин был изображен в качестве основного соперника Порошенко.

«С победой Вас, Владимир Владимирович!» – заявил Соловьев.

Напомним, Порошенко уже признал поражение и поздравил Зеленского по телефону с победой на выборах.