Грибаускайте дала обещание Зеленскому

Глава Литвы Даля Грибаускайте поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и пообещала, что Вильнюс готов продолжить оказание Киеву политической поддержки.

«Литва продолжит оказывать поддержку украинскому народу», – написала она в Twitter.

На четверг на Украину запланирован визит министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса.

Напомним, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский после обработки 95,06% протоколов получает 73,17% голосов, действующий глава государства Петр Порошенко – 24,50%.

Блогеры, журналисты и авторы популярных Telegram-каналов бурно отреагировали на победу Зеленского.

Американская The New York Times писала, что победа 41-летнего актера-комика Владимира Зеленского, если она будет подтверждена официально, даст Украине первого еврейского лидера и станет язвительным упреком политическому и деловому истеблишменту «конфетного магната» Петра Порошенко, проводившего кампанию под националистическим лозунгом «Армия, язык, вера».

Немецкий политолог Беате Апельт отмечала, что Зеленский, в отличие от его персонажа Василия Голобородько в сериале «Слуга народа», не является «простым человеком из народа», а близок к олигархам.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, куда заведет Украину актер-президент.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД