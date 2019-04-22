Немецкий эксперт: Зеленский – человек системы, у него есть связи с олигархами

Глава представительства немецкого Фонда имени Фридриха Наумана на Украине и в Белоруссии Беате Апельт прокомментировала итоги второго тура президентских выборов на Украине, в которых победу одерживает актер Владимир Зеленский, сыгравший главу украинского государства Василия Голобородько в популярном сериале «Слуга народа».

«Зеленский – не Голобородько, и в этом есть противоречие», – сказала Апельт в ответ на вопрос Deutsche Welle о том, имеются ли противоречия между образом Василия Голобородько и самим Владимиром Зеленским.

«Некоторые скептики говорят об инфантильности украинского общества, указывая на то, что украинцы избирают президентом виртуальную фигуру. Они не знают, за кого голосуют, думают только о Голобородько – простом человеке, «одном из них», который все будет делать иначе», – отметила она.

«На самом деле Зеленский – такой же человек системы. Состоятельный человек. У него есть связи с олигархами, прежде всего – с Игорем Коломойским. Многое указывает на то, что эти связи выходят за пределы совместного бизнеса. Зеленский – не простой человек из народа, в образе которого выступает в сериале», – подчеркнула она.

Немецкий политолог также считает, что существенного изменения курса во внешней политике Украины не следует ожидать от Зеленского, позиционировавшего себя как проевропейского политика.

«Зеленский хоть и относится к русскоязычным украинцам, на самом деле пророссийским политиком не является», – заключила она.

Напомним, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский после обработки 95,06% протоколов получает 73,17% голосов, действующий глава государства Петр Порошенко – 24,50%.

Американская The New York Times писала, что победа 41-летнего актера-комика Владимира Зеленского, если она будет подтверждена официально, даст Украине первого еврейского лидера и станет язвительным упреком политическому и деловому истеблишменту «конфетного магната» Петра Порошенко, проводившего кампанию под националистическим лозунгом «Армия, язык, вера».

Газета ВЗГЛЯД анализировала, куда заведет Украину актер-президент.

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