NYT: Зеленский станет первым еврейским лидером Украины

Победа 41-летнего актера-комика Владимира Зеленского, если она будет подтверждена официально, даст Украине первого еврейского лидера и станет язвительным упреком политическому и деловому истеблишменту «конфетного магната» Петра Порошенко, проводившего кампанию под националистическим лозунгом «Армия, язык, вера», пишет The New York Times.

В статье NYT говорится, что после пяти лет «изнурительной войны» на Востоке Украины избиратели посылали сигнал о том, что они больше обеспокоены внутренними угрозами – коррупцией и уровнем бедности.

Автор статьи также отмечает, что украинцы проигнорировали предостережение Порошенко о том, что голосование за комика не является смешным и может привести к «болезненным» последствиям.

Ранее директор Украинского еврейского совета Эдуард Долинский отмечал, что Украина – единственная страна в мире, кроме Израиля, где президент и премьер – евреи.

По данным ЦИК Украины, после подсчета 90,25% протоколов Зеленский набирает 73,18% голосов избирателей, у Порошенко – почти 24,5%.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, куда заведет Украину актер-президент.

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