В еврейской общине Украины увидели сходство страны с Израилем

Директор Украинского еврейского совета Эдуард Долинский отреагировал на победу кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине.

«Украина – единственная страна в мире, кроме Израиля, где президент и премьер – евреи», – написал он в Facebook.

В воскресенье, 21 апреля, на Украине прошел второй тур президентских выборов. По данным экзитполов, Зеленский разгромно побеждает Порошенко. Действующий президент Украины признал поражение на выборах, но призвал сторонников не сдаваться.

Москва заявила, что украинские граждане проголосовали за перемены и теперь новому руководству страны нужно понять и реализовать надежды избирателей во внутренней и внешней политике страны.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков объяснил, почему украинцы не переизбрали Порошенко.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, почему новому президенту Украины уже выражают сочувствие.

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