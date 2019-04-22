Блогеры бурно отреагировали на победу Зеленского

Блогеры, журналисты и авторы популярных Telegram-каналов прокомментировали результаты второго тура президентских выборов на Украине, по предварительным результатам которых победу одерживает шоумен Владимир Зеленский.

«Итак, в ином случае можно было бы сказать «финита ля комедия». Но сейчас язык не поворачивается, потому что, учитывая профессиональную принадлежность победителя, комедия, надо думать, только начинается», – пишет Telegram-канал «Россия в глобальной политике».

По оценке авторов блога, провал Петра Порошенко «эпический». «Больший был только у Виктора Ющенко в 2010 году – действующий президент тогда не смог выбраться во второй тур, набрав менее 6%», – напоминают они.

«Фиаско Порошенко особенно знаково, поскольку вся его демагогия представляла собой спекуляции на понятиях «армія, мова, віра». (…) Избрание Зеленского – наверное, первый случай в политической практике, когда избиратель в массовом порядке голосовал за экранный образ, а не за живого человека. Победитель будет не выполнять обязанности, а исполнять роль. Людям настолько обрыдла политическая элита, что они выбирают голограмму, лишь бы что-то совсем другое», – заключили авторы.

«Порошенко ненавидят по обе стороны границы Донбасса и Украины. Со стороны Киева – за ложь и слабость. Со стороны Луганска и Донецка – за кровь, за упыризм. (…) От Зеленского многое не требуется – только желание развить политический успех на выборах президента. А для этого надо смести с престолов (а их на Украине много) несколько десятков преступников, предавших свою страну по западную сторону границы», – пишет Telegram-канал «Политджойстик».

«А ведь пять лет назад Петр Алексеевич выиграл выборы в один тур с оглушительным отрывом от Тимошенко в 42%. Самый богатый президент Украины с самым высоким антирейтингом. Это надо умудриться», – написал российский журналист, военный корреспондент Александр Коц.

«Я бы на месте его однопартийцев шарахался от Петра Алексеевича, как от чумного. Потому что с таким паровозом – только на запасной путь», – добавил он.

«Игорь Валерьевич Коломойский абсолютно гениальный человек, конечно, и превосходно понимающий психологию своего – украинского – народа. Тарас Бульба с его Янкелем в гробах переворачиваются. Только по разным причинам», – отмечает писатель Эдуард Багиров.

«Украина теперь будет, пожалуй, единственной страной в мире, за исключением Израиля, где и президент, и премьер являются евреями. Тем пикантнее тот факт, что спикером парламента является убежденный национал-социалист. Уникальная страна», – обращает внимание политолог Владимир Корнилов.

«Бандерофашисты избрали президентом еврейского парня. Вконец охренели», – пишет главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Я проспорил себе самому. В декабре 2013 года я говорил в разных эфирах, что Янукович будет свергнут, на его место придет другой президент, который тоже досрочно будет свергнут. Я говорил, что на Украине будет череда «солдатских императоров». Этого не случилось», – признал главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко.

Напомним, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский после обработки 95,06% протоколов получает 73,17% голосов, действующий глава государства Петр Порошенко – 24,50%.

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