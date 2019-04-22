США поздравили Зеленского и поблагодарили Порошенко за «мужество»

Глава американского государства Дональд Трамп в телефонном разговоре поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины, сообщил спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер.

Волкер сказал, что США обещают поддержать усилия по восстановлению целостности Украины, передает РИА «Новости».

Волкер поблагодарил действующего президента Украины Петра Порошенко за «мужество руководить Украиной в чрезвычайно трудное время, за его приверженность демократическим институтам Украины и принятие воли украинского народа».

Отметим, что Зеленский уже провел телефонный разговор с президентом Франции Эмануэлем Макроном.

Напомним, после обработки половины протоколов ЦИК Украины сообщает, что Зеленский набирает 73,01% голосов.

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