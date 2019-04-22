ЦИК Украины подсчитал половину голосов на выборах президента

Владимир Зеленский сохраняет лидерство во втором туре выборов президента Украины, сообщил ЦИК страны после обработки половины протоколов.

Зеленский набирает 73,01% голосов, его соперник Петр Порошенко – 24,65%, передает ТАСС.

Зеленский по-прежнему опережает Порошенко во всех областях Украины, кроме Львовской. Также Порошенко лидирует на участках за рубежом, передает РИА «Новости».