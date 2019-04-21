Пушков: Порошенко уже признал свое поражение

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков указал на явный признак того, что действующий президент Украины Петр Порошенко готовится покинуть свой кабинет.

«Его (Порошенко – прим. ВЗГЛЯД) заявление, что фамилия того, кто выиграет выборы, не важна, есть явный признак того, что он не верит в победу. До сих пор он считал, что фамилия победителя – главное», – написал Пушков в Twitter.

«Так, вольно или невольно, он по сути уже признал свое поражение», – объяснил сенатор.

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

Нет



Пушков также прокомментировал заявления украинских министров и генералов, которые продолжают «зариться» на российские земли и мечтать о развале России. «Лучше бы об опасности развала Украины подумали: там все намного более шатко, чем в России. Страна без истории, с «героями» типа Мазепы и Бандеры, пытающаяся присвоить себе Чайковского и Репина...» – добавил он.

В воскресенье, 21 апреля, на Украине проходит второй тур президентских выборов. За высший пост борются действующий глава государства Петр Порошенко и выдвиженец от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД