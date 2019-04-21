Украинский генерал призвал Киев захватить часть России

Украина должна будет захватить часть территории России, если она начнет разваливаться, заявил украинский генерал-лейтенант запаса, экс-замначальника генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Он заявил, что Россия может потерять Сибирь, которую якобы может захватить Китай. После этого, считает Романенко, страна «начнет разваливаться».

«Но для этого должны сложиться определенные условия. Исторический опыт говорит о том, что ни одна империя не осталась в том виде, в котором она существовала. Рано или поздно все империи разваливаются или переформатируются. Это ждет и Россию. Вопрос лишь в том – когда», – передает его слова «Главред».

Он заявил, что этот момент Украина должна использовать и захватить часть территории.

Российский сенатор Алексей Пушков уже прокомментировал высказывание Романенко в своем Twitter.

«Украинские министры и генералы все зарятся на наши земли, мечтают о развале России. Лучше бы об опасности развала Украины подумали: там все намного более шатко, чем в России. Страна без истории, с «героями» типа Мазепы и Бандеры, пытающаяся присвоить себе Чайковского и Репина», – заявил сенатор.

Ранее он заявил, что Киеву следует создать ракеты, которые «доставали бы как минимум до Урала».