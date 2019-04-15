Украинский генерал предложил создать ракеты, способные «достичь Урала»

Украинский генерал, бывший замначальника генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что Киеву следует создать ракеты, которые «доставали бы как минимум до Урала».

Романенко пожаловался, что после заключения Будапештского меморандума Украина была лишена не только ядерного, но и ракетного оружия. «У нас оставалась только старая «Точка-У» с дальностью 120 километров. А сейчас мы пожинаем плоды такого подхода», – заявил он, сообщает украинское издание «Главред».

По словам Романенко, хотя в настоящее время испытания подобного оружия «успешно продвигаются вперед», на Киев до сих пор распространяются ограничения, связанные с радиусом действия ракет. «Украине же нужны ракеты, которые бы как минимум доставали до Урала и покрывали бы всю территорию Российской Федерации. Такие ракеты можно было бы рассматривать как оружие сдерживания», – заключил Романенко.

Это не первое амбициозное заявление Романенко. Ранее он говорил, что помочь украинским военным кораблям пройти через Керченский пролив может «фиксация из космоса». Генерал также говорил, что Соединенные Штаты советуют Киеву создать «революционную ситуацию» в Донбассе при помощи жесткого закрытия границы, отключения подачи электроэнергии и воды.

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