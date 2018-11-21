Украинский генерал призвал НАТО «фиксировать из космоса» провокации Киева в море

Помочь украинским военным кораблям пройти через Керченский пролив может «фиксация из космоса», заявил бывший замглавы генштаба вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Романенко заявил, что в том случае, если Россия продолжит «останавливать» украинские корабли, ее позиция по Азовскому морю «будет дезавуирована», пишет UAportal.

Бывший замглавы генштаба считает, что Украина должна предпринять новые попытки прохода кораблей через Керченский пролив. Эти попытки, по его мнению, надо предпринимать «с установкой видео и аудиосредств контроля», транслировать «все команды, все переговоры со всеми российскими структурами».

«А союзники нам помогут с фиксацией прохода из космоса», – заявил он, отвечая на вопрос о возможной помощи со стороны НАТО.

Напомним, советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что готовится новый проход украинских кораблей через Керченский пролив.

В конце декабря глава минобороны Украины Степан Полторак анонсировал более 100 проходов кораблей Украины через Керченский пролив.