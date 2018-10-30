На Украине рассказали о советах США устроить революцию в Донбассе

Соединенные Штаты советуют Киеву создать «революционную ситуацию» в Донбассе при помощи жесткого закрытия границы, отключения подачи электроэнергии и воды, заявил бывший заместитель начальника генштаба ВСУ Игорь Романенко.

«Американцы предлагают Украине жестко перекрыть границу: никого и ничего не пускать, даже ресурсы – электроэнергию и воду», – сказал он в интервью украинскому изданию «Обозреватель».

«И там очень быстро сложится революционная ситуация, которая недопустима для России, она это не вытянет, и таким образом можно сдвинуть этот процесс», – сказал он.

Ранее Романенко заявлял, что закрытие Россией Азовского моря для украинских судов может привести к «большой войне» с Украиной. При этом сам Романенко признавал, что военный конфликт с Москвой будет нецелесообразен для Киева, поскольку Украина не сможет ответить российской армии.

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил, что милитаристская риторика Украины вызывает «презрительную жалость». По его словам, военные возможности этой страны, особенно флота, не позволяют вести боевые действия против России, это стало бы «самоубийством» для Киева.