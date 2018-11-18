На Украине заявили о возможности «большой войны» с Россией

По словам бывшего замглавы генштаба ВСУ, генерал-лейтенанта Игоря Романенко, закрытие Россией Азовского моря для украинских судов может привести к «большой войне» с Украиной.

Однако, по мнению Романенко, военный конфликт с Москвой будет нецелесообразен для Киева, поскольку Украина не сможет ответить российской армии.

Генерал уверен, что Запад не станет вводить войска на Украину, поскольку опасается, что из-за этого разгорится Третья мировая война.

«Войска к нам не заведут, потому как Запад не хочет расширения этой войны в широкомасштабную и перерастания в Третью мировую. А активно помогать на дипломатическом, экономическом фронтах и в военной области – это да. Но воевать за Украину – нет», – цитирует бывшего замглавы генштаба ВСУ «Апостроф».

Помимо этого, добавил Романенко, против России могут ужесточить санкции, однако он заведомо усомнился в их эффективности.

«Санкции против России не сравнимы с рейгановскими санкциями в отношении (Советского) Союза, то есть финансы не трогаются, энергетика не трогается, и у Кремля еще есть серьезные резервы», – посетовал бывший замглавы генштаба ВСУ.

Напомним, в Совфеде пригрозили закрытием Азовского моря для украинских судов в ответ на задержание Украиной 15 судов, заходивших ранее в порты Крыма. Киев пообещал «жестко ответить» на возможное перекрытие Россией входа в Азовское море.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала, нужно ли России закрывать Украине вход Азовское море.