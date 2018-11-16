Киев пригрозил «жестко ответить» на возможное перекрытие Россией входа в Азовское море

Депутат Ирина Луценко, представляющая президента Украины в Верховной раде, заявила о «жестком ответе» в случае, если Россия закроет вход в Азовское море.

Украина якобы подала против России несколько исков о нарушении конвенции по морскому праву, заявила Луценко, передает РИА «Новости».

Она также добавила, что Азовское море считается внутренним морем, потому в этом случае можно применять международную конвенцию из-за отсутствия подписанных договоров об использовании вод.

«Кроме того, что мы будем подавать иски в международные суды по этому вопросу, обязательной будет реакция СБУ, пограничников», – сказала Луценко.

Депутат добавила, что юг Украины зависит от доступа к Азовскому морю, а действия российских властей якобы направлены на дестабилизацию обстановки в стране в 2019 году.

Напомним, российский сенатор Франц Клинцевич заявлял, что Россия может перекрыть Азовское море для любого украинского плавательного средства.

Ранее сообщалось, что Украина готовится к масштабным провокациям на Азовском море, среди которых значится затопление иностранных кораблей.