ДНР заявила о намерении Украины топить иностранные корабли в Азовском море

Служба безопасности Украины готовится к масштабным провокациям в Азовском море, в том числе к потоплению иностранных кораблей, заявил заместитель начальника УНМ ДНР Эдуард Басурин.

«По нашим данным, руководством СБУ разрабатываются несколько сценариев провокаций в акватории Азовского моря с целью эскалации напряженности, и на этом фоне – попытки вооруженного вторжения с моря на территорию Республики», – заявил Басурин, передает Донецкое агентство новостей.

Спецслужбы Украины якобы продумывают варианты «вплоть до затопления коммерческого судна, причем как украинского, так и иностранного», добавил Басурин.

Он также сказал, что эти операции Киев готовит на первую половину 2019 года.

Напомним, на Украине рассматривают вариант расторжения договора с Россией о совместном использовании Азовского моря.