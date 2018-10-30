В России оценили украинские угрозы «большой войны»

Милитаристская риторика Украины вызывает «презрительную жалость», военные возможности этой страны, особенно флота, не позволяют вести боевые действия против России, это стало бы «самоубийством» для Киева, заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Потом, для [действующего президента Украины Петра] Порошенко накануне президентских выборов такой вариант развития событий означает просто политическую катастрофу без каких-либо шансов», – приводит его слова РИА «Новости».

Коротченко отметил, что Украина, будучи страной, которая «не способна построить свою государственность, не способна обеспечить достойное существование народа», не сможет также обеспечить национальную безопасность.

Ранее бывший замглавы генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявлял, что закрытие Россией Азовского моря для украинских судов может привести к «большой войне» с Украиной. При этом сам Романенко признавал, что военный конфликт с Москвой будет нецелесообразен для Киева, поскольку Украина не сможет ответить российской армии.