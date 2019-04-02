Медведчук назвал президентские выборы на Украине необъективными

Глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что первый тур президентских выборов на Украине прошел необъективно.

«По поводу признания выборов: мы сделаем это (заявление) после того, как они закончатся 21 апреля. Но говорить по поводу того, что эти выборы были объективны в соответствии с действующим законодательством и нормами конституции, нельзя. Мы об этом говорили до выборов, и я могу об этом сказать сегодня. Говорить, что эти выборы объективные, мы не можем и не собираемся, и дадим этому объективную оценку», – заявил он, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия-24».

Он подчеркнул, что что условия для фальсификации итогов выборов на Украине были созданы до того, как люди пришли к урнам для голосования 31 марта. «То, что я сказал ранее по поводу акцентов на то, что было сделано в вопросах подготовки условий проведения выборов, уже говорит о том, что условия для фальсификаций были созданы до того, как люди пришли к урнам на избирательные участки», – заявил он.

По его словам, власть на Украине сделала все, чтобы выборы прошли удобно для нее самой. «Если учесть, что делала власть накануне, – это и монетизация субсидий, это и выплата государственной материальной помощи, это и индексация пенсий - то все это вместе, как и многое другое, говорит о том, что власть сделала все для того, чтобы создать себе достойные условия для участия в выборах, но не своим оппонентам», – заявил он.

Глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» также отметил, что его партия считает результат их кандидата в президенты Украины Юрия Бойко достойным и продолжит борьбу на парламентских выборах осенью.

Медведчук добавил, «Оппозиционная платформа – За жизнь» не будет поддерживать во втором туре президентских выборов на Украине ни действующего президента Петра Порошенко, ни лидера президентской гонки Владимира Зеленского. «Мы не будем поддерживать ни одного, ни второго кандидата, так как считаем, что их программы и то, что сделал один, и то, что собирается делать другой, не подходит сегодня для Украины и не подходит для нашей политической силы, которая откажет им в поддержке», – заявил Медведчук.

Лидерство Владимира Зеленского в первом туре президентских выборов Медведчук назвал «объективным выбором украинского народа». «К этому надо относиться, на мой взгляд, с уважением, потому что я уже сказал, что те почти 31% голосов, которые проголосовали за Зеленского – это его сторонники, с одной стороны, а с другой стороны, это противники действующей власти и лично Порошенко, поэтому в данной ситуации этот результат такой, как мы имеем. Посмотрим теперь на результат, который будет 21 апреля», - заявил он.

В то же время Медведчук «считал и считает», что и сам Зеленский как кандидат и его программа являются «виртуальными», но «при всей этой виртуальности результат может быть очень реальным для страны, для Украины и для конечного результата по выборам».

Он заявил, что предвыборный штаб Зеленского не должен расслабляться перед вторым туром. «Пока все эксперты оценивают шансы Зеленского на победу 21 апреля как превышающие, но здесь, я не думаю, что команде Зеленского надо расслабляться, потому что действующий президент может предпринимать любые попытки на то, чтобы победить во втором туре. Что он будет делать, пока сказать сложно, но я уверен, что арсенал и ресурс для этого у него есть, и он будет пытаться это сделать, хотя совершенно понятно, что оценка действующей власти и господина Порошенко – это не проценты, которые он набрал в первом туре, – это пятнадцать с небольшим процентов», – заявил он.

По результатам обработки 99,02% протоколов лидером на выборах президента Украины с результатом 30,23% голосов остается кандидат от партии «Слуга народа», шоумен Владимир Зеленский, действующий глава государства Петр Порошенко занимает второе место, набрав 15,92% голосов, свидетельствуют данные ЦИК Украины.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие приемы Порошенко может использовать ради сохранения власти, и сообщала, что перед Зеленским в преддверии второго тура стоит непростая задача – получить поддержку пророссийского электората Юго-Востока и не задеть чувств посольства США, которое прямо влияет на киевскую политику.