С молодой мамы в Омске потребовали заплатить налог за подарки от мэрии к рождению ребенка

Недавно ставшую матерью жительницу Омска Санию Абдуллину заставляют заплатить налоги за подаренные в роддоме букет и сертификат в детский магазин, которые ей подарили в начале января во время торжественного поздравления женщины с рождением первого в новом году ребенка.

Абдуллина получила от департамента общественных отношений и социальной политики мэрии Омска уведомление с требованием заплатить налог на подарки в размере 2 тыс. 343 рублей, пишет «Город55».

«Я реально заревела. Обидно стало до ужаса. Да если бы она сразу про налог сказала, я бы ей вернула их (цветы – прим. ВЗГЛЯД)! Как вы думаете, при зарплате мужа в 21 тыс. рублей (12 тыс. – ипотека, 4,5 тыс. – к/у, 2 тыс. – кредит за стиральную машинку) легко взять и заплатить даже эту сумму?» – сказала Абдуллина.

При этом мэрия утверждает, что женщину предупредили про налог. По словам представителя мэрии, молодая мама даже оставила соответствующую подпись.

«В случае если гражданином в течение года получены подарки от организаций общей стоимостью, превышающей 4 тыс. рублей, возникает обязанность по уплате налога, о чем Сания Абдуллина была предупреждена. Согласно пояснениям Министерства финансов РФ в указанную стоимость подарков включаются также букеты цветов», – прокомментировали ситуацию в пресс-службе департамента.

Однако Абдуллина рассказала, что считала, будто расписывается за получение подарков, а о налогах в роддоме ее никто не предупредил. Также женщина добавляет, что ей очень сложно будет оставить грудного малыша, чтобы ехать в налоговую для заполнения декларации.