Врио главы Сахалина пообещал закрыть вопрос расселения аварийного жилья на Итурупе

Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что к 2021 году вопрос расселения аварийного жилья на острове Итуруп должен быть закрыт.

Личное оперативное реагирование на просьбы жителей Сахалина стало характерной чертой работы Лимаренко. Так, во вторник он посетил остров Итуруп и осмотрел аварийные дома, в которых живут некоторые местные жители.

«Вчера мне писали, что в Курильске обязательно нужно обратить внимание на состояние домов – некоторые буквально разваливаются. Осмотрел многоквартирный дом на улице Полевого, 1. Конечно, так жить нельзя: окна прогнившие, стены и потолок в трещинах, в полу – дыры, зимой – сквозняки. В 21 веке люди топят квартиры печью! Про удобства и не говорю», – написал Лимаренко в Instagram, добавив, что дом признан аварийным и первый на очереди к расселению.

Глава региона сообщил, что поручил руководству муниципалитета ускорить строительство нового жилья. «В следующем году должны сдать 6 домов в Курильске и один в Рейдово, еще 7 будут готовы к заселению в Китовом в 2021-м. В течение трех лет вопрос с аварийными домами на Итурупе должен быть закрыт», – добавил Лимаренко.

Ранее в апреле по инициативе врио главы Сахалинской области женщины на Сахалине и Курилах начали получать специальный комплект с предметами ухода за ребенком и памятный диплом с поздравлениями при выписке из роддома.