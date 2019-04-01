Врио главы Сахалина запустил акцию «Подарок новорожденному»

По инициативе врио главы Сахалинской области женщины на Сахалине и Курилах получают специальный комплект с предметами ухода за ребенком и памятный диплом с поздравлениями при выписке из роддома, акция названа «Подарок новорожденному», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Акция «Подарок новорожденному» стартовала по инициативе Валерия Лимаренко. Подарочный набор вручается независимо от материального положения семьи. Это приятное дополнение ко всем видам помощи, которые оказываются на Сахалине и Курилах», – передает ТАСС слова представителя пресс-службы.

В подарочный комплект входят средства гигиены и предметы, необходимые для ухода за малышами с первых дней жизни: подгузники, пеленки, средства для купания, крем, салфетки, термометр и другое. Всего в набор вошли около 20 предметов.

Всего в регионе для семей с детьми действуют более 50 мер поддержки.

Лимаренко был назначен врио главы Сахалина в декабре 2018 года.