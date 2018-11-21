Путин назначил врио главы Сахалинской области

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, ранее возглавлявшего подразделение Росатома.

Соответствующий указ опубликован на официальном сайте Кремля.

Уточняется, что назначение связано с досрочным прекращением полномочий прежнего главы Олега Кожемяко, ставшего врио руководителя Приморского края.

Лимаренко – уроженец города Харьков, в 1983 году окончил Харьковский авиационный институт по специальности «жидкостные реактивные двигатели».

С 1983 по 1996 год работал в Федеральном ядерном центре в Сарове (РФЯЦ-НИИЭФ) на должностях инженера-конструктора начальника группы и т.д. С 1996 по 2001 был депутатом городской думы Сарова, в 2001 году возглавил министерство строительства и ЖКХ Нижегородской области, С 2005 по 2007 год являлся замглавы того же региона.

Лимаренко – автор более 25 научных работ, в том числе трех монографий. До недавнего времени возглавлял одно из подразделений Росатома.