Лужков раскритиковал французских пожарных за «неправильное» тушение Нотр-Дама

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков раскритиковал французскую пожарную службу за нерасторопность при тушении собора Парижской Богоматери и удивился, почему не использовали все возможные способы.

«У каждого города свои возможности для ликвидации пожаров. Но в Париже меня удивило, что не весь потенциал использовали для тушения. Покоробило и опоздание пожарных бригад... Когда поступает сигнал с такого объекта, как собор Парижской Богоматери, нужно сосредоточить все имеющиеся силы. Возможно, потери были бы меньше, но медленно действовали пожарные, хотя со стороны сложно это объективно оценить», – передает слова Лужкова НСН.

Он отметил, что его удивило отсутствие пожарных вертолетов. Также, заметил он, на кадрах была видна только одна вышка, подающая воду, а «этого очень мало».

«Такие объекты нужно тушить вертолетами», – заявил Лужков, отметив, что нужно стягивать «и наземную, и воздушную технику».

По его словам, разумно было начать вынос всех ценностей и христианских святынь сразу после начала пожара.

«По каждому такому объекту у властей должны быть разработаны программы оперативных мер, которые немедленно реализовываются в чрезвычайных случаях. Должны периодически проводиться учения, чтобы действия спасателей и пожарных были отработаны до автоматизма, а во Франции, как мне кажется, всего этого не было», – заявил он.

Ранее реставратор соборных интерьеров, член Союза реставраторов России Владимир Федотов в комментарии газете ВЗГЛЯД пояснил, что тушение собора с вертолета могло привести к обрушению Нотр-Дам-де-Пари.

Пожарные также пояснили, что боялись обрушения конструкции собора в случае тушения с воздуха.

Вечером в понедельник начался пожар в соборе Парижской Богоматери. Здание удалось спасти от гибели, но огнем были уничтожены верхняя часть шпиля, часы, большая часть кровли. При этом в МВД Франции заявили, что собор удалось потушить за 15 или 30 минут до его обрушения. Это сделали 20 пожарных, которые вошли в башни «под угрозой для своей жизни».