Нотр-Дам-де-Пари спасли за 15 минут до обрушения

Госсекретарь при министерстве внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что собор Парижской Богоматери удалось потушить за 15 или 30 минут до его обрушения.

Он отметил, что около 20 пожарных вошли в башни собора «под угрозой для своей жизни» и спасли здание. «Это было сделано за 15 минут, полчаса до обрушения», – передает его слова портал Ouest France.

Нуньес добавил, что теперь важно обеспечить безопасность Нотр-Дам-де-Пари. По его словам, было выявлено несколько опасных зон в здании, которым надо уделить особо пристальное внимание.

Вечером в понедельник начался пожар в соборе Парижской Богоматери. Здание удалось спасти от гибели, но огнем были уничтожены верхняя часть шпиля, часы, большая часть кровли.