В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.2194 комментария
Politico отметила вызванную приглашением Зеленского на G7 неопределенность
Участие президента Украины Владимира Зеленского в предстоящем саммите «Большой семерки» спровоцировало серьезные опасения среди западных дипломатов из-за потенциальных политических рисков, пишет Politico.
Присутствие Владимира Зеленского на международной встрече лидеров стран G7 создает напряженную обстановку, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico.
«Макрон пригласил Зеленского на саммит G7. Но учитывая напряженные отношения между Трампом и Зеленским, этот шаг вносит свою дозу неопределенности», – отмечается в публикации.
Один из европейских дипломатов подчеркнул, что взаимодействие с главой Белого дома всегда сопряжено с рисками. По его словам, американская сторона совершенно не боится идти на открытый конфликт.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность проведения частного ужина с президентом США во время саммита G7.
В прошлом месяце европейские политики выразили сильную усталость от постоянных нотаций Владимира Зеленского.