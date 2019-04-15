Савченко высмеяла выступление Порошенко в «Олимпийском»

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую обвиняют в подготовке терактов в Киеве, жестко оценила выступление главы государства Петра Порошенко 14 апреля на стадионе «Олимпийский», назвав его смешным и гадким.

В прямой трансляции на странице в Facebook Савченко заявила, что выступление Порошенко показалось ей очень смешным, украинскому лидеру «не хватало только грейдера».

«Бегать с рупором желто-голубым – это очень хорошо, показывать, что ты с народом - тоже очень хорошо. Не хватало только грейдера, чтобы он вылез, как в 2014 году, и начал снова делать революцию. Как он пришел к власти в 2014. Это было смешно и гадко. Власть утомила, их работа утомила. Я за изменения, я за будущее», – цитирует Савченко РИА Новости.

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В воскресенье украинский президент с семьей приехал на стадион для проведения дебатов с Владимиром Зеленским и прождал оппонента почти час, но тот так и не пришел. За это время Порошенко выступил перед собравшимися на стадионе людьми и спел дуэтом с певцом Иваном Ланьо отрывок из песни «Ти ж мене підманула». После этого пользователи Сети высмеяли президента Украины.

Напомним, Порошенко позвал Зеленского провести дебаты на стадионе «Олимпийский» 14 апреля, хотя шоумен предлагал для этого другой день – 19 апреля – и заранее отказался от возможности участия в дискуссии заранее.