Спевшего Порошенко высмеяли в Сети

Пользователи Сети высмеяли президента Украины Петра Порошенко, станцевавшего и спевшего на митинге своих сторонников у киевского стадиона «Олимпийский».

Поведение украинского президента вызвало негативную реакцию пользователей Сети.

«Шут гороховый», – написал Владимир Лисин, передает РИА «Новости».

«Главный клоун страны, пир во время чумы», – добавила Тамара Бабьюк.

«Он хочет показать, что он с молодежью. Цирк», – отметила Ирина Любченко.

«Гарант дает прощальный концерт», – предположила Елена Лебедева.

«Ельцин номер два», – поделился впечатлениями Олег Васюков.

Кроме того, пользователей рассмешили билборды, установленные рядом со сценой. На них изображен человек с прической ирокез, похожий на Порошенко, а также надпись «Добавь драйва».

«Кажется, кукушка окончательно съехала», – констатировал Андрей Портнов.

В воскресенье украинский президент с семьей приехал на стадион для проведения дебатов с Владимиром Зеленским и прождал оппонента почти час, но тот так и не пришел. За это время Порошенко выступил перед собравшимися на стадионе людьми и спел дуэтом с певцом Иваном Ланьо отрывок из песни «Ти ж мене підманула».

Отметим, что Порошенко начал предпринимать попытки общаться с молодой аудитория после упрека Зеленского, который настаивает, что украинский президент не знает, что нужно молодежи. Порошенко даже начал использовать сленг, но подвергся насмешкам.