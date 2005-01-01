Порошенко опозорился при попытке использовать молодежный сленг

Украинский президент Петр Порошенко подвергся насмешкам в Сети после того, как в Telegram-канале попытался использовать молодежный сленг.

Порошенко высмеяли в соцсетях за сообщения, в которых президент Украины обратился к подписчикам, называя их «гайз» и «френды», передает РИА «Новости».

Так, Александр Волков посоветовал Порошенко «тренироваться использовать не молодежный сленг, а уголовный жаргон». Иван Яковина заявил: «Гайз, это просто жалко». Марина Шашкова вспомнила слова из песни российского рэпера Элджея «гайз, у меня все найс».

«Гайз, когда Порошенко начнет публиковать шутки о власти в своем Telegram-канале, дайте знать», – заявил Михаил Ткач.

Я не знаю, на какой помойке штаб Порошенко нашёл себе политтехнологов, сммщиков, пиарщиков, но когда в официальном телеграм-канале Президента появляются слова «гайз», «френды»... вы серьёзно?))) pic.twitter.com/4RySGmVckj — kara (@EvrikaValetta) 7 апреля 2019 г.

В итоге сообщения президента Украины были отредактированы.

Напомним, Порошенко проиграл в первом туре выборов президента Украины Владимиру Зеленскому. По данным рейтингов, перед выборами Порошенко пользовался поддержкой всего 9% украинской молодежи.