Шарий обрисовал портрет избирателя Порошенко

Взгляд
15 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 12:37  |  vz.ru
Разделы

Есть ли в России собственный Илон Маск

Минуты в невесомости за двести тысяч долларов - вот одна из перспективных бизнес-моделейФото: Sergei Remezov/Reuters
День космонавтики заставляет говорить не только о великом прошлом, но и о будущем. А самое перспективное сейчас космическое направление – частные космические компании, особенно это видно на примере выдающихся достижений Илона Маска. Есть ли подобные деятели в России и какими проектами они занимаются? Подробности...
Перейти а раздел…

За что премьер Индии получил высшую награду России

Владимир Путин и Нарендра Моди ценят сложившиеся между ними личные отношенияФото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин наградил индийского премьер-министра высшей наградой России. Указ о присуждении Нарендре Моди ордена Святого апостола Андрея Первозванного появился в пятницу совершенно внезапно – ничто не предвещало такого решения президента России. Однако у награждения индийского лидера есть глубокий личный и важный государственный смысл. Подробности...
Перейти а раздел…

В России передумали сажать врачей

Гибель пациента под ножом хирурга предложено отныне считать всего лишь страховым случаемФото: imago stock&people/ТАСС
Минздрав и Следственный комитет, похоже, договорились, как наказывать медиков за врачебные ошибки. Подразумевается, что за «неумышленные преступления» врачей в Уголовном кодексе будут предусмотрены некие «альтернативные наказания». Однако врачи возмущены самой постановкой вопроса о наказании за ошибки – и видят в этом угрозу для развития российской медицины. Подробности...
Перейти а раздел…

Зеленский заставил Порошенко устроить комедию

В отсутствие соперника, Порошенко вел себя очень уверенноФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
В воскресенье Петр Порошенко продемонстрировал электорату свои вокальные данные и умение «вести дискуссию» в отсутствие соперника. Владимир Зеленский, как и ожидалось, не приехал на дебаты, дату которых ему пытались навязать. На стадионе в Киеве президент Украины наконец-то рассказал, как поступит в случае своего проигрыша. Но комедия в «Олимпийском» в исполнении Порошенко вряд ли сможет повлиять на итог избирательной кампании. Подробности...
Перейти а раздел…

Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
Перейти а раздел…

Сегодня пал альт-глобализм

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Некоторые мейнстримные западные СМИ полагают, что Ассанж, Гринвальд и иже с ними стали эдакими «полезными идиотами», оказавшими невольную помощь западным национал-популистам. Но, на мой взгляд, дело обстоит иначе. Подробности...

Экспортная демократия вернулась Западу бумерангом

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Запад так старательно насаждал в мире нигилизм по отношению к государству, безоговорочный приоритет либеральной политкорректности над замшелыми традициями законности, что добился впечатляющих «всходов» внутри себя самого. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Известный русский весельчак

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
14 апреля 1744 (по некоторым сведениям — 1745) года родился Денис Фонвизин, создавший русскую бытовую комедию. «Не хочу учиться, хочу жениться» и многие другие мемы – его пера дело. История Фонвизина – очень и очень русская. Подробности...
Обсуждение: 46 комментариев
    Перейти а раздел…

    Кто и за что преследует Джулиана Ассанжа

    Обсуждение: 4 комментария

    Главные мемы из фильмов великого Георгия Данелии

    Как работает древнекитайская практика подбора чиновников

    Обсуждение: 10 комментариев
      Перейти а раздел…

      В Москве выбрали «Мисс Россию – 2019»

      Алина Санько из Азова стала победительницей в национальном конкурсе «Мисс Россия – 2019». Победительница получила 3 миллиона рублей и корону из белого золота стоимостью свыше 1 миллиона долларов
      Подробности...

      Джулиан Ассанж арестован британской полицией

      Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в посольстве Эквадора в Лондоне. Ранее власти Эквадора отказали ему в убежище, оправдываясь «агрессивным» поведением беглеца. Из здания Ассанжа вынесли на руках английские силовики и затолкали в полицейский автобус
      Подробности...

      Опубликовано первое в истории фото черной дыры

      Перед вами уникальная фотография. Это первое в истории изображение черной дыры – M87. Изображение было получено в рамках проекта Event Horizon Telescope, объединившего восемь радиотелескопов по всему миру
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        История успеха сибирской шишки

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

        Карты мира MiMi. Как собрать пазл успеха

          Перейти а раздел…
          Священника наказали за участие супруги в конкурсе красоты. Допустимо ли для жен священников участие в подобных мероприятиях?
          • Да

          • Нет

          Как вы оцениваете необходимость мигрантов для России?
          • России требуется больше мигрантов

          • России требуется меньше мигрантов

          • Сейчас в России столько мигрантов, сколько нужно

          За природные ресурсы Луны начинается ожесточенная борьба. Должна ли Россия финансировать собственный лунный проект?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:ЕС утвердил поправки к Газовой директиве по морским газопроводам
            МИД обвинил сотрудника посольства США с миной в провокацииЭксперт оценил последствия выборов в Финляндии для РоссииПрезидент Эквадора обвинил Ассанжа в шпионажеКосачев дал оценку разговорам о возвращении России в ПАСЕ
            В Японии назвали неожиданную причину развала СССРГуайдо заявил о военной интервенции РоссииАмериканец стал жертвой самой опасной в мире птицыВ интернете появилась новая схема мошенничества
            Пригожин объяснил, как Пугачева стала примадоннойНа военном аэродроме Липецка найдено тело солдата с огнестрельным ранениемПознер рассказал о «живом чувстве страха» у советских гражданГалкин показал, как дети поздравили Пугачеву с юбилеем

            Главная тема


            Зеленский заставил Порошенко устроить комедию

            юбилей певицы


            Опубликован запрещенный в СССР клип Пугачевой

            миссия невыполнима


            Британские моряки-наркоманы сорвали погоню за подлодками ВМФ России

            Видео

            тяжелая утрата


            Ветеран спецназа ГРУ рассказал о значении системы рукопашного боя умершего Кадочникова

            Карьерный поворот


            Скандальная экс-чиновница Глацких перешла на подиум

            игра-викторина


            Юрий Гагарин: правда или пропаганда?

            Президент Украины


            Стало известно презрительное прозвище Петра Порошенко в Верховной раде

            длиннее футбольного поля


            Стали известны подробности полета самого большого самолета в мире

            Бизнес в космосе


            Александр Купцикевич: Обменять квартиру в Москве на билет на Марс

            Женская власть


            Анна Долгарева: Феминизм страдает от отсутствия привилегий

            Ходорковский угрожает


            Андрей Бабицкий: Либералы хотят распада России и всегда ошибаются

            на ваш взгляд


            Священника наказали за участие супруги в конкурсе красоты. Допустимо ли для жен священников участие в подобных мероприятиях?

            Шарий обрисовал портрет избирателя Порошенко

               15 апреля 2019, 11:43
            Фото: Анатолий Шарий/YouTube
            Текст: Ольга Никитина

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Медиаэксперт Анатолий Шарий опубликовал и подробно проанализировал интервью с украинской пенсионеркой, выступавшей в поддержку Петра Порошенко на «соло-дебатах» действующего украинского президента, которые прошли в воскресенье на территории стадиона «Олимпийский» в Киеве.

            Женщина, интервью с которой проанализировал Шарий на своем YouTubе-канале, стояла на территории стадиона с плакатами в поддержку Порошенко и в футболке с надписью «Пopox cилa, кoкc – мoгилa», в которой узнавались цвета, используемые в агитации нынешнего украинского президента и его оппонента Владимира Зеленского.

            По словам Шария, эта женщина представляет собой образ среднестатистического избирателя Порошенко. В частности, в ответ на замечание о том, что пенсии на Украине маленькие и не повышаются, женщина заявила, что ее выплаты выросли на 100 гривен (241 рубль), а в целом ее пенсия составляет 3,5 тыс. гривен (8 тыс. 450 рублей). Женщина призналась, что ее не хватает на жизнь. «Я выживаю», – признается пенсионерка, добавляя, что у нее есть надежда на экономический рост в стране.

             

            На вопрос о том, почему же Порошенко за пять лет у власти не смог добиться экономического роста, женщина заявила, что на Украине «идет война».

            «Есть! Есть основная причина! «Война». Ну что поделать, «война», «войнушка» идет. Люди увеличивают свое благосостояние в разы, покупают дворцы, самолеты у них личные, яхты и все такое прочее. «Война»!» – прокомментировал Шарий.

            Пенсионерку спросили, почему же тогда за пять лет Порошенко не остановил «войну». Женщина заявила, что нельзя «сдаваться российской армии». В то же время она считает, что украинская армия «пока еще не сильнее российской», именно по этой причине, по ее словам, за пять лет правления Порошенко не получилось одержать победу в этой «войне».

            «Так. Но если мы (Украина – прим. ВЗГЛЯД) не можем «победить» Россию, значит, нам нужно сдаться. На войне, она же сама сказала, можно или сдаться, или выиграть, но выиграть мы не можем. Получается, война продлится вечно?» – задается вопросом Шарий.

            На ваш взгляд

             
            Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах?


            Обсуждение: 96 комментариев

            Кроме того, судя по интервью, пенсионерка верит распространившимся в Сети роликам, намекающим на то, что Зеленский якобы употребляет кокаин. На замечание интервьюера о том, что эти видео являются фейком и черным пиаром, женщина говорит, что не слышала об этом.

            Также «типичный избиратель Порошенко» считает, что лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко будто бы поддержала действующего президента Украины в преддверии второго тура. Кроме того, женщина верит в то, что Порошенко не имеет отношения к коррупции, так как «зачем ему замешивать себя в таком скандале».

            «Вы понимаете, из чего состоят эти люди? Из чего состоят люди, которые идут голосовать за Порошенко. С ними надо разговаривать. Иногда кажется, что ты с ними разговариваешь как со стеной или с собачкой, или с ежиком», – добавил Шарий.

             

            Напомним, Порошенко позвал Зеленского провести дебаты на стадионе «Олимпийский», хотя шоумен предлагал для этого другой день – 19 апреля – и заранее отказался от возможности участия в дискуссии 14 апреля. В итоге Порошенко прибыл на стадион и провел «дебаты» в одиночестве, превратив их в свой предвыборный митинг. Порошенко более часа выступал без оппонента и даже пел песни.

            Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Порошенко продемонстрировал электорату свои вокальные данные и умение «вести дискуссию» в отсутствие соперника, а Зеленский не стал участвовать в дебатах, которые ему пытались навязать.

            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............