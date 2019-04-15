Шарий обрисовал портрет избирателя Порошенко

Медиаэксперт Анатолий Шарий опубликовал и подробно проанализировал интервью с украинской пенсионеркой, выступавшей в поддержку Петра Порошенко на «соло-дебатах» действующего украинского президента, которые прошли в воскресенье на территории стадиона «Олимпийский» в Киеве.

Женщина, интервью с которой проанализировал Шарий на своем YouTubе-канале, стояла на территории стадиона с плакатами в поддержку Порошенко и в футболке с надписью «Пopox cилa, кoкc – мoгилa», в которой узнавались цвета, используемые в агитации нынешнего украинского президента и его оппонента Владимира Зеленского.

По словам Шария, эта женщина представляет собой образ среднестатистического избирателя Порошенко. В частности, в ответ на замечание о том, что пенсии на Украине маленькие и не повышаются, женщина заявила, что ее выплаты выросли на 100 гривен (241 рубль), а в целом ее пенсия составляет 3,5 тыс. гривен (8 тыс. 450 рублей). Женщина призналась, что ее не хватает на жизнь. «Я выживаю», – признается пенсионерка, добавляя, что у нее есть надежда на экономический рост в стране.

На вопрос о том, почему же Порошенко за пять лет у власти не смог добиться экономического роста, женщина заявила, что на Украине «идет война».

«Есть! Есть основная причина! «Война». Ну что поделать, «война», «войнушка» идет. Люди увеличивают свое благосостояние в разы, покупают дворцы, самолеты у них личные, яхты и все такое прочее. «Война»!» – прокомментировал Шарий.

Пенсионерку спросили, почему же тогда за пять лет Порошенко не остановил «войну». Женщина заявила, что нельзя «сдаваться российской армии». В то же время она считает, что украинская армия «пока еще не сильнее российской», именно по этой причине, по ее словам, за пять лет правления Порошенко не получилось одержать победу в этой «войне».

«Так. Но если мы (Украина – прим. ВЗГЛЯД) не можем «победить» Россию, значит, нам нужно сдаться. На войне, она же сама сказала, можно или сдаться, или выиграть, но выиграть мы не можем. Получается, война продлится вечно?» – задается вопросом Шарий.

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

Нет



Кроме того, судя по интервью, пенсионерка верит распространившимся в Сети роликам, намекающим на то, что Зеленский якобы употребляет кокаин. На замечание интервьюера о том, что эти видео являются фейком и черным пиаром, женщина говорит, что не слышала об этом.

Также «типичный избиратель Порошенко» считает, что лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко будто бы поддержала действующего президента Украины в преддверии второго тура. Кроме того, женщина верит в то, что Порошенко не имеет отношения к коррупции, так как «зачем ему замешивать себя в таком скандале».

«Вы понимаете, из чего состоят эти люди? Из чего состоят люди, которые идут голосовать за Порошенко. С ними надо разговаривать. Иногда кажется, что ты с ними разговариваешь как со стеной или с собачкой, или с ежиком», – добавил Шарий.

Напомним, Порошенко позвал Зеленского провести дебаты на стадионе «Олимпийский», хотя шоумен предлагал для этого другой день – 19 апреля – и заранее отказался от возможности участия в дискуссии 14 апреля. В итоге Порошенко прибыл на стадион и провел «дебаты» в одиночестве, превратив их в свой предвыборный митинг. Порошенко более часа выступал без оппонента и даже пел песни.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Порошенко продемонстрировал электорату свои вокальные данные и умение «вести дискуссию» в отсутствие соперника, а Зеленский не стал участвовать в дебатах, которые ему пытались навязать.

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