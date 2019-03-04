В России поставили под сомнение легитимность украинских выборов

Россия будет готова к диалогу с новым украинским руководством после выборов в этой стране, если и оно будет в нем заинтересовано, заверил премьер-министр Дмитрий Медведев; председатель правительства в то же время отметил грубые нарушения в предвыборной кампании на Украине.

«На Украине идет жесткая, грязная избирательная кампания по выборам президента. Наблюдая за ней, мы в России пока не понимаем, с кем на Украине можно разговаривать», – сказал Медведев в интервью болгарской газете «Труд» в преддверии визита в Софию.

«В любом случае мы будем уважать выбор наших соседей, выбор украинцев. И будем открыты к диалогу с новым руководством, если оно будет в нем заинтересовано», – приводит его слова ТАСС.

По словам премьер-министра, важно, чтобы победа была честной, а выборы – легитимными и без фальсификаций. Вместе с тем, «недавние события заставляют подозревать худшее», признал Медведев.

«Кампания по выборам президента страны проходит с грубейшими нарушениями общепринятых демократических норм. В том числе норм, которыми руководствуются европейские страны», – пояснил Медведев, напомнив о закрытии Киевом под надуманными предлогами избирательных участков в своих дипломатических и консульских учреждениях на территории России, в результате чего около 3 млн украинских граждан лишились возможности проголосовать.

Напомним, 31 декабря ЦИК Украины ликвидировала все участки для голосования в России. Глава МИД Украины Павел Климкин сообщал, что решение о ликвидации принято ради «безопасности» украинских граждан. Москва заявила, что решение ЦИК Украины свидетельствует о том, что украинские власти боятся своих граждан.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что России дали повод не признать выборы на Украине.