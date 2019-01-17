МИД отреагировал на решение Киева закрыть избирательные участки в России

Закрытие избирательных участков на территории России говорит о том, что украинские власти боятся своих граждан, считают в МИДе.

Стартовавшая на Украине избирательная кампания стала для местных властей поводом для нагнетания антироссийской истерии: решение о закрытии избирательных участков на территории России проводится под предлогом того, что украинцы могут стать объектами провокаций и репрессий со стороны российских спецслужб, отметили в МИДе.

«В реальности правящий киевский режим явно боится своих граждан, особенно тех, кто был вынужден покинуть страну из- за деградирующего экономического положения и нарушения их политических, религиозных, языковых, образовательных и культурных прав и свобод», – говорится в комментарии МИДа.

Таких людей, отмечают в ведомстве, миллионы.

«Лишив их возможности голосовать, Петр Порошенко и его окружение расписываются в собственной слабости, невыполнении громких предвыборных обещаний пятилетней давности и неспособности вывести Украину из углубляющегося кризиса», – считают дипломаты.

Также в МИДе считают, что нынешняя избирательная кампания может стать наиболее грязной и скандальной за всю историю Украины. Отмечается, что действующее руководство страны в стремлении удержаться у власти переходит все границы и принимает «откровенно антидемократические, антинародные решения».

Кроме того, намерение Украины не допустить аккредитации российских наблюдателей, по мнению ведомства, свидетельствует о том, что властям страны есть, что скрывать.

«Рассчитываем, что западные поводыри Киева наконец-то нарушат молчаливое потакание майданным властям и дадут надлежащую оценку тому, что сегодня творится на Украине, и насколько все это соответствует принципам демократии, нормам международного права и стандартам ОБСЕ по проведению и наблюдению за выборами», – говорится в комментарии.

Напомним, 31 декабря ЦИК Украины ликвидировала все участки для голосования в России. Глава МИД Украины Павел Климкин сообщал, что решение о ликвидации принято с целью обезопасить украинских граждан.

Депутат Верховной рады Юрий Бойко говорил, что это решение является грубым нарушением конституции страны.