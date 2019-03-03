Россия и Индия открыли завод по производству автоматов Калашникова

В индийском городе Корва открылся совместный российско-индийский завод по производству автоматов Калашникова, сообщил директор Федеральной службы России по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Дмитрий Шугаев.

«Сегодня состоялось открытие завода по производству автоматов АК-203 на оружейном предприятии в городе Корва в Индии в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями на высшем уровне и подписанным межправсоглашением», – передает его слова РИА «Новости».

Согласно проекту, предполагается создание более 700 тыс. автоматов с поэтапной полной локализацией производства. Директор ФСВТС отметил, что открытие завода свидетельствует о доверии и «особом характере взаимоотношений» между Россией и Индией даже «в самых чувствительных вопросах технологического сотрудничества».

В декабре сообщалось, что производство автоматов Калашникова запланировано в Индии с 2019 года.

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