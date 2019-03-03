Россия и Индия открыли завод по производству автоматов Калашникова

Взгляд
3 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 15:05  |  vz.ru
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Как скоро появится единая российско-белорусская валюта

Минск поддержал создание единого рубля с РоссиейФото: myfin.by
Тема создания единой валюты России и Белоруссии снова появилась в повестке дня на постсоветском пространстве. Александр Лукашенко выступил с поддержкой этой идеи и даже заявил о согласии на размещение эмиссионного центра на российской территории. Почему Минск хочет более тесной интеграции и на каких условиях? Подробности...
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Донбасс стал полем битвы российских и западных дронов

Не исключено, что украинцы уже испытали Spectator-М1 на защитниках ДНР и ЛНРФото: ukroboronprom.com.ua
С точки зрения военной теории война в Донбассе поначалу выглядела как архаичный конфликт, в котором столкнулись две силы еще как бы советского образца – ВСУ и ополчение. Но шаг за шагом характер конфликта изменился. Все чаще там применяют современные технологии и методы ведения войны. На днях Киев отчитался об успехе испытаний своего нового боевого БПЛА. Насколько близки к реальности эти бравурные реляции? Подробности...
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Названа причина мирового лидерства Украины по эпидемии кори

По уровню вакцинации детей Украина оказалась на одном уровне с СуданомФото: Виталий Аньков/РИА Новости
Украина побила печальный рекорд по темпам распространения кори – ООН поставила «незалежную» на позорное 1-е место в мире. В СССР болезнь считалась почти экзотической, но теперь наши соседи оказались в одной компании с Филиппинами, опередив такие страны, как Йемен и Судан. Почему на Украине стали умирать от кори и почему самой уязвимой оказалась именно Львовская область? Подробности...
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Почему Брюссель запрещает Польше рыть канал в обход России

Строительство нового канала вряд ли оправдано без расширения инфраструктуры порта в ЭльблонгеФото: Министерство морской экономики
и внутреннего судоходства Польши
Власти Евросоюза потребовали от Варшавы остановить строительство судоходного канала через Балтийскую косу. Одной из причин стали экологические опасения: местной флоре и фауне грозит непоправимый ущерб. Польша многие годы хотела получить прямой выход в Балтийское море из порта города Эльблонг, чтобы не зависеть от России. Почему для Варшавы рытье канала стало вопросом имиджа и сможет ли Брюссель заморозить нашумевший проект? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Интернету грозят железным занавесом

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Ситуация выглядит похожей на ту, что четыре–пять лет назад была вокруг системы переводов SWIFT – Запад грозился-грозился, но в итоге отключать его России не стал. Подробности...
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Подвиг 6-й роты не должен быть забыт и сегодня

Никита Коваленко, замредактора отдела политики газеты ВЗГЛЯД
Критика военных операций США, воистину очень спорных, никогда не мешала им рассказывать о каждом, даже мало-мальски выдающемся поступке своих военных. В последние годы ситуация коренным образом изменилась и в нашей стране. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Как не превратить валютный союз в долговой

Антон Любич, экономист
Если Мавроди судили за мошенничество за то, что он продавал свои купоны МММ по большей цене, чем покупал, то уместны ли оправдания южноевропейских правительств, ссылающихся на то, что единая валюта мешала им поступить как Мавроди? Подробности...
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    Какие новые льготы получат семьи с детьми

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    Политические аксиомы Путина

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    Послание Путина Федеральному собранию

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      Русская река затопила американский город

      Река под названием Русская (Russian river) вышла из берегов на севере штата Калифорния из-за проливных дождей. В итоге до небольших городов Гернсвилл и Монте-Рио в округе Сонома к северу от Сан-Франциско можно добраться только на лодках
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      Названы лауреаты кинопремии «Оскар-2019»

      Церемония вручения премий «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе. Леди Гага получила награду в номинации «Лучшая песня к фильму» («Звезда родилась»). На церемонию певица надела самое известное в мире ожерелье с бриллиантом канареечно-желтого цвета, который получил название «Бриллиант Тиффани»
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      Женщины по праву отмечают День защитника Отечества

      День защитника Отечества как свой профессиональный праздник в России отмечают порядка 45 тыс. женщин, которые служат в войсках. На фото – участницы конкурса красоты среди женщин-военнослужащих РВСН «Макияж под камуфляж»
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        Должна ли Россия удерживать Молдавию в сфере своего влияния?
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          Россия и Индия открыли завод по производству автоматов Калашникова

          3 марта 2019, 14:52

          Текст: Сергей Гурьянов

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          В индийском городе Корва открылся совместный российско-индийский завод по производству автоматов Калашникова, сообщил директор Федеральной службы России по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Дмитрий Шугаев.

          «Сегодня состоялось открытие завода по производству автоматов АК-203 на оружейном предприятии в городе Корва в Индии в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями на высшем уровне и подписанным межправсоглашением», – передает его слова РИА «Новости».

          Согласно проекту, предполагается создание более 700 тыс. автоматов с поэтапной полной локализацией производства. Директор ФСВТС отметил, что открытие завода свидетельствует о доверии и «особом характере взаимоотношений» между Россией и Индией даже «в самых чувствительных вопросах технологического сотрудничества».

          В декабре сообщалось, что производство автоматов Калашникова запланировано в Индии с 2019 года.

          Газета ВЗГЛЯД писала, чем примечателен выход «Калашникова» на экспортный рынок и роль Индии.


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