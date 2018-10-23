В США оценили новый автомат Калашникова

Автомат АК-308 может стать одним из самых амбициозных продуктов концерна «Калашников» за последние десятилетия в связи с использованием патронов НАТО в 7,62×51 миллиметра, пишет The National Interest.

После Второй мировой войны «Калашников» выпустил более 20 моделей автоматов, и практически все из них использовали советские или российские боеприпасы. При этом первые шаги концерна по производству оружия под стандарт НАТО не были успешными с точки зрения экспорта, полагает автор статьи, передает РИА «Новости».

Теперь концерн предпринимает новую попытку: AK-308 использует другие боеприпасы НАТО – 7,62×51 мм. Новый автомат из-за более крупного калибра стал длиннее и тяжелее, чем AK-12, но перенял многие улучшения последнего, в том числе складной приклад и переработанную газовую трубку.

Недавний выход «Калашникова» на экспортный рынок примечателен не только новыми технологиями, но и новой бизнес-моделью. Ранее модели под экспорт производились не для конкретного покупателя, в то время как AK-308 спроектирован и выводится на рынок с учетом потребностей одной страны – Индии.

Дели является постоянным покупателем российского вооружения, однако «Калашников» не принимал участие в недавнем индийском конкурсе по выбору штурмовой винтовки, так как индийским военным требуется оружие специально под патрон калибра 7,62×51 мм. Таким образом, АК-308 представляет собой попытку России стать основным экспортером стрелкового оружия для Индии после двадцатилетнего перерыва, пишет издание.

При этом, обеспечивая России опору на прибыльном индийском рынке, автомат калибра 7,62×51 мм за счет своей экономической эффективности может стать интересен и другим покупателям, которые ищут дешевые и надежные образцы оружия под стандартный калибр НАТО.

АК-308 выполнен на базе автомата АК-103 с элементами и узлами конструкции автомата АК-12. Автомат использует боеприпасы калибра 7,62х51 мм. Вместимость магазина 20 патронов. Вес оружия с пустым магазином 4,3 килограмма. Автомат использует диоптрический прицел и складной, регулируемый по длине приклад на четыре позиции, также возможна установка штык-ножа.

В начале ноября сообщалось, что Россия и Индия договорились о заключении соглашения, которое позволит создать в республике совместное предприятие по производству 650 тыс. автоматов Калашникова АК-103.

В октябре Россия приступила к выполнению контракта на поставку Индии зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, при этом расчет за системы будет произведен в рублях или рупиях.