Производство автоматов Калашникова запланировано в Индии с 2019 года

Планы по налаживанию в Индии выпуска автоматов Калашникова, производству вертолетов Ка-226Т обсуждались в ходе заседания российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), сообщил журналистам замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

«Обсудили подготовку программы военно-технического сотрудничества до 2030 года, организацию производства в Индии вертолетов Ка-226Т (...) Детально рассмотрели шаги по налаживанию выпуска автоматов Калашникова в Индии в 2019 году», – цитирует Фомина «Интерфакс».

Фомин добавил, что также подписано соглашение о создании российско-индийской межправительственной комиссии по-военному и военно-техническому сотрудничеству. По его мнению, документ ускорит реструктуризацию межправкомиссии и обеспечит более тесное взаимодействие в военной сфере.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, чем примечателен недавний выход «Калашникова» на экспортный рынок и роль Индии, постоянного покупателя российского вооружения, в новых акцентах в производстве.