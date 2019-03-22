Франция и Германия выступили против признания суверенитета Израиля над Голанами

Официальный представитель МИД Франции заявил, что признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами противоречило бы нормам международного права; представитель кабмина ФРГ заявил, что Берлин выступает против односторонних шагов в данной ситуации.

Французский дипломат указал, что «признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами, оккупированной территорией, будет противоречить международному праву, в частности обязательству государств не признавать незаконную ситуацию», передает ТАСС.

В свою очередь представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер заявила, что Берлин принял к сведению позицию президента США Дональда Трампа по Голанам, однако немецкое правительство не изменило свое мнение по данному вопросу, оно «соответствует резолюциям Совета Безопасности ООН, в особенности резолюции №497 1981 года».

Деммер напомнила, что в этом документе аннексия Голан Израилем была признана недействительной.

«Это, как и прежде, международно-правовой статус-кво», – подчеркнула она.

Представитель кабмина ФРГ подчеркнула, что «если государство изменяет границы, то это должно происходить только мирным путем, при согласии всех сторон», и Берлин «отвергает односторонние шаги».

Она отметила в то же время, что Германия осознает значение Голан для безопасности Израиля, которые, по ее словам, неоднократно «были исходным пунктом» для нападений на это государство.

Ранее Трамп рассказал, как принял решение о признании Голанских высот израильскими.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявление президента Трампа, назвала изменение статуса этого региона в обход Совбеза прямым нарушением решений ООН.

В Кремле заявление американского лидера назвали не способствующим урегулированию и дестабилизирующим ситуацию в регионе.

МИД Сирии назвал слова главы Белого дома безответственными. Турция также предупредила, что решение Трампа приведет к росту насилия на Ближнем Востоке. В свою очередь Европейский союз заявил, что его позиция не изменилась, он не признает Голаны израильскими.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала планы Трампа узаконить 52-летнюю израильскую оккупацию Голан и разбиралась в том, поможет ли один твит премьеру Нетаньяху выиграть апрельские выборы в Кнессет.