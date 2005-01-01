Кремль дал оценку заявлению Трампа о Голанах

Заявление президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты израильскими не способствует урегулированию и дестабилизирует ситуацию в регионе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, подобные призывы могут существенно дестабилизировать и без того напряженную ситуацию на Ближнем Востоке», – подчеркнул Песков, передает РИА «Новости».

По его словам, «такая идея никоим образом не способствует целям и задачам ближневосточного урегулирования, скорее, наоборот». «В данном случае, конечно, пока это только некий призыв, будем надеяться, что призывом это и останется», – добавил он.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о Голанских высотах, назвала изменение статуса этого региона в обход Совбеза прямым нарушением решений ООН.

МИД Сирии назвал заявление президента США безответственным. Турция также предупредила, что решение Трампа приведет к росту насилия на Ближнем Востоке. В свою очередь Европейский союз заявил, что его позиция не изменилась, он не признает Голаны израильскими.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала планы Трампа узаконить 52-летнюю израильскую оккупацию Голан и разбиралась в том, поможет ли один твит премьеру Нетаньяху выиграть апрельские выборы в Кнессет.