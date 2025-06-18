Тягач с танком задавил женщину после парада в Вашингтоне

Женщина погибла под колесами армейского тягача после военного парада

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает телеканал NBC4 со ссылкой на полицию, трагедия произошла 16 мая в Вашингтоне, когда конвой с армейской техникой покидал территорию после парада. Женщина споткнулась и упала перед армейским тягачом, который перевозил танк, после чего оказалась у него под колесами. По словам очевидцев, водитель продолжал движение некоторое время, не замечая происшествия.

Сотрудники экстренных служб попытались оказать пострадавшей первую помощь, однако спасти женщину не удалось, она скончалась на месте, передает NBC4. Полиция пока не выявила виновных, задержания не проводились.

Парад проводился в честь 250-летия сухопутных войск США и проходил вдоль Национальной аллеи. В мероприятии участвовали танки, артиллерия, исторические и современные самолеты, тысячи военнослужащих. Парад совпал с днем рождения президента Дональда Трампа, однако в Белом доме заявили, что это случайность. Демократическая партия раскритиковала парад за высокие расходы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Южной Корее американский военнослужащий угнал автомобиль и устроил дорожно-транспортное происшествие в состоянии алкогольного опьянения. На шоссе Таллин – Нарва в Эстонии произошла цепная авария с участием шести автомобилей, среди которых были микроавтобусы с иностранными военными НАТО.

При патрулировании американо-мексиканской границы в ДТП погибли два морских пехотинца США, еще один военный получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

