При патрулировании американо-мексиканской границы погибли два морпеха США

Tекст: Ирма Каплан

Двое американских военнослужащих погибли во вторник в результате опрокидывания автомобиля в Нью-Мексико, еще один военнослужащий США был госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщает Washington Post со ссылкой на представителей американского министерства обороны.

Издание отмечает, что инцидент стал первым случаем гибели военных после расширения миссии по борьбе с нелегальной миграцией президентом Дональдом Трампом на южной границе.

«Авария произошла в 8.50 недалеко от Санта-Терезы, пограничного города к западу от Эль-Пасо», – приводит газета выдержку из сообщения военных.

Три представителя министерства обороны добавили, что в инциденте участвовали морские пехотинцы США из Кэмп-Пендлтона в Калифорнии. Пока неясно, каким транспортным средством они управляли. Также личности погибших военнослужащих не разглашаются до тех пор, пока не будут уведомлены их семьи. Ведется расследование произошедшего.

Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, власти США приняли решение о переброске мотопехотной бригады Stryker и авиационного батальона на границу с Мексикой для усиления контроля.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил о готовности к односторонним действиям против наркокартелей в Мексике, если сотрудничество с ними со стороны мексиканских чиновников не прекратится.