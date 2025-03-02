Пентагон направит военных США на границу с Мексикой

США направят на границу с Мексикой мотопехотную бригаду Stryker и авиационный батальон

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, Пентагон объявил о решении направить на границу с Мексикой мотопехотную бригаду Stryker и батальон армейской авиации. Общая численность войск составит порядка 5 тыс. человек. Бригада будет оснащена бронетранспортерами, а авиационный батальон – вертолетами UH-60 Black Hawk и CH-47 Chinook.



Пентагон планирует разместить войска и технику в течение ближайших недель. Это решение принято в рамках усилий по ужесточению контроля над южной границей страны. Ранее сообщалось, что на границу направят от 2,5 до 3 тыс. военнослужащих из подразделений Stryker.

Министр обороны США Пит Хегсет ранее заявил о готовности предоставить все необходимые ресурсы для охраны границы. Президент Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации, позволивший направить войска для предотвращения «вторжения» нелегальных мигрантов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет заявил о готовности к односторонним действиям против наркокартелей в Мексике, если сотрудничество с ними со стороны мексиканских чиновников не прекратится. Администрация США предложила Мексике ввести пошлины на товары из Китая, чтобы избежать американских пошлин на мексиканские товары. В США арестовали преступника, который более 40 лет выдавал себя за умершего однокурсника, задержав его при попытке продлить водительские права.