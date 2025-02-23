События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.10 комментариев
США потребовали от Мексики ввести пошлины против Китая
Администрация США предложила Мексике ввести пошлины на товары из Китая, чтобы избежать американских пошлин на мексиканские товары, сообщает агентство Bloomberg.
Как сообщил источник Bloomberg, Белый дом «сказал мексиканским чиновникам, что они должны ввести пошлины на товары из КНР, чтобы избежать введения пошлин США», передает РИА «Новости».
Источники сообщили, что переговоры проходили в четверг в Вашингтоне. Министр торговли США Говард Лютник участвовал в обсуждениях, представляя интересы американской стороны. Мексиканскую делегацию возглавлял министр экономики Марсело Эбрард. Встреча завершилась соглашением о создании рабочей группы, чтобы продолжать обсуждение вопросов торговых пошлин и тарифов. Источники подчеркнули, что Мексика не взяла на себя обязательств по введению пошлин против Китая.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США отложил свои угрозы ввести крупные торговые пошлины против Мексики. По данным Всемирного банка, внешняя торговля составляет у Мексики 73%, при этом экспорт Мексики критически зависит от США, на долю которых приходится 80%.