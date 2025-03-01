В США задержали 40 лет скрывавшегося под чужим именем преступника

Преступник в США более 40 лет скрывался под именем умершего однокурсника

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает NBC, 76-летний Стивен Крейг Кэмпбелл более 40 лет скрывался под именем Уолтера Ли Коффмана, который был его однокурсником и умер в 1975 году.

Кэмпбелл разыскивался за покушение на убийство бывшей жены и ее второго мужа. Он был задержан, когда пытался продлить водительские права в Нью-Мексико, отмечает ТАСС.

В течение десятилетий Кэмпбелл использовал имя Коффмана для получения документов, включая паспорт и социальное обеспечение, а также для покупки недвижимости. Однако в 2019 году при очередном продлении водительских прав власти обнаружили, что Коффман умер много лет назад.

В феврале власти штата выдали ордер на арест Кэмпбелла. Он пытался оказать сопротивление, но после применения светошумовых гранат вынужден был сдаться. Кэмпбеллу предъявлены обвинения в незаконном использовании паспорта, за что ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Британии 52-летняя женщина использовала парики, чтобы обмануть экзаменаторов, и успела шесть раз сдать экзамен по вождению под чужими именами.

Между тем в прошлом году в Москве подросток арендовал машину под чужим именем и врезался в дом, в результате чего один пассажир погиб, еще трое пострадали.