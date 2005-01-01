Трамп рассказал о принятии решения по Голанским высотам

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос, почему именно сейчас он сделал свое заявление о признании Голанских высот израильскими, заявил, что долго думал над этой проблемой.

«Я думал о том, чтобы сделать это, долгое время, это было тяжелым решением для всех президентов США, ни один президент не сделал этого», – сказал Трамп, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал FOX Business.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о Голанских высотах, назвала изменение статуса этого региона в обход Совбеза прямым нарушением решений ООН.

В Кремле заявление президента США назвали не способствующим урегулированию и дестабилизирующим ситуацию в регионе.

МИД Сирии назвал заявление президента США безответственным. Турция также предупредила, что решение Трампа приведет к росту насилия на Ближнем Востоке. В свою очередь Европейский союз заявил, что его позиция не изменилась, он не признает Голаны израильскими.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала планы Трампа узаконить 52-летнюю израильскую оккупацию Голан и разбиралась в том, поможет ли один твит премьеру Нетаньяху выиграть апрельские выборы в Кнессет.